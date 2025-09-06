Düzce’de Araçlar Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA ANINI AÇIKLAYAN BILGILER

Düzce’nin Yığılca ilçesinde bir cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, S.G. yönetimindeki 81 ADC 053 plakalı hafif ticari araç ile H.T. idaresindeki 34 GL 9360 plakalı cipin Düzce-Yığılca kara yolu üzerindeki Dutlar köyü Kırık mevkisinde meydana geldi.

YARALILAR VE AMBULANS MÜDAHALESİ

Yaralanan sürücüler S.G. ve H.T. ile yolcu Z.G. olayın ardından ambulanslara alındı. İhbar üzerine kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.