Haberler

Düzce’de Araçlar Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA ANINI AÇIKLAYAN BILGILER

Düzce’nin Yığılca ilçesinde bir cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, S.G. yönetimindeki 81 ADC 053 plakalı hafif ticari araç ile H.T. idaresindeki 34 GL 9360 plakalı cipin Düzce-Yığılca kara yolu üzerindeki Dutlar köyü Kırık mevkisinde meydana geldi.

YARALILAR VE AMBULANS MÜDAHALESİ

Yaralanan sürücüler S.G. ve H.T. ile yolcu Z.G. olayın ardından ambulanslara alındı. İhbar üzerine kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Drone Yarışları, Yedikule Hisarı’nda Başladı

Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda 60 pilotun katılımıyla başladı. İlk gün, yarışmacılar sıralama turlarında yeteneklerini sergiledi.
Haberler

Mardin’in Savur’unda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.