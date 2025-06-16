Düzce’de Araçlar Çarpıştı, 6 Yaralı

İKİ ARAÇ ARASINDAKİ KAZADA YARALILAR VAR

Düzce’de bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Yığılca yolu Nuhlar köyü kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yığılca yönünden gelen 14 HB 169 plakalı hafif ticari araç ile ters yönden gelen ve plakası tercih edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, istinat duvarına çarparak durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa zaman içinde olay yerine ulaşan ekipler, Nail Zurnacı, Ramazan Turan, Caner Uzun, Ramazan Arıkan, Furkan Sarı ve Çetin Sarı’nın yaralandığını tespit etti. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından, tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal akışına döndü. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.