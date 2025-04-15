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Düzce’de Badminton Müsabakaları Başladı

DÜZCE’DE BADMİNTON MÜSABAKALARI BAŞLADI

Düzce ilinde, okul sporları çerçevesinde Badminton Küçükler Grup Müsabakaları düzenlenmeye başladı. Düzce’nin ev sahipliğinde hayata geçirilen bu organizasyonda, Bahçeşehir Spor Salonu’nda 20 takım mücadele ediyor.

MÜSABAKA DETAYLARI

Katılan 20 takım arasında erkeklerde 10, kızlarda ise 10 takım yer alıyor. Okul Sporları Badminton Küçükler Grup Müsabakaları, coşkulu bir açılış seremonisinin ardından start aldı. Müsabakalarda, gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanacak.

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