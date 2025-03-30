Düzce’de Bayram Trafik Denetimi Yapıldı

DÜZCE’DE DENETİM UYGULAMASI

Düzce’de trafik polisi ekiplerince “Bayramınız Kemerli Olsun” adıyla bir denetim gerçekleştirildi. Kent genelinden 3 günde 770 bin 796 aracın geçiş yaptığı belirtildi. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, yollarda olan sürücülere yönelik bölge trafik ekipleri denetim yaptı. D-100 karayolu üzerinde yapılan denetimlerde, sürücülere emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgiler verildi ve kemer takan sürücülere teşekkür edildi.

Denetimlerde Düzce Valisi Selçuk Aslan ile il protokolü de yer aldı. Vali Aslan, polis memurlarının bayramını kutlarken, güzergah üzerindeki sürücülerin ve yolcuların bayramını da kutladı. Bayram tedbirleri çerçevesinde ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Vali Aslan, “Huzur içerisinde geçirdiğimiz bir Ramazan ayından sonra bugün Ramazan bayramını karşıladık. Ramazan bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma personellerimiz ile tam zamanlı görevimizin başındayız” dedi.

KAZA SAYILARI DÜŞTÜ

Vali Aslan, bayram tatilinin başladığı Cuma gününden itibaren Ankara istikametinde 544 bin 497, İstanbul istikametinde ise 226 bin 299 araç geçiş yaptığını ve toplamda il sınırları içinde 3 günde 770 bin 796 aracın hareket ettiğini bildirdi. Şu ana kadar ciddi bir kazanın yaşanmadığını belirten Aslan, “Uygulamalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir” şeklinde konuştu.