Düzce’de Bayram Yoğunluğu Oluştu

MEMLEKETLERİNE GİDENLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine yönelen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde akıcı bir yoğunluk meydana getirdi. Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Anadolu Otoyolu üzerinde Düzce geçişinde, Ankara istikametine doğru akıcı bir yoğunluk gözlemlendi.

KAZALAR NEDENİYLE YOLDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Düzce geçişinde zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle yolun kapanmasıyla birlikte karayolları ekipleri, kapanan yolların en kısa sürede açılması için çalışmalar yürütüyor. Diğer yandan, İstanbul istikameti yönünde trafiğin oldukça düşük seviyelerde seyrettiği dikkati çekiyor. Bayram trafiğinin arefe günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.