Haberler

Düzce’de Bebek Düştü, Durumu Stabil

YÜKSEKTEN DÜŞEN BEBEK HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Düzce’de, yüksekten düşerek ağır yaralanan 13 aylık bir bebek hastanede tedavi ediliyor. Olay, Yığılca ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 3 katlı bir evin balkon kapısının açıklığından faydalanarak balkona çıkan 13 aylık Alperen Ö., aşağıya düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan bebek, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin durumunun stabil olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Uefa Avrupa Ligi Finali İçin Hazırlar

Manchester United ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşlarında galip gelerek finale yükseldi. United, Athletic Bilbao'yu 4-1; Tottenham ise Bodo/Glimt'i 2-0 ile geçti.
Haberler

9 Mayıs 2025 Resmi Gazete Kararları Neler?

9 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yasama, yürütme, yargı kararları ve atamalarla ilgili önemli gelişmeler yayınlandı. Detaylar gazetenin ilgili sayısında yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.