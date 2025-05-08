Düzce’de Bebek Düştü, Durumu Stabil

YÜKSEKTEN DÜŞEN BEBEK HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Düzce’de, yüksekten düşerek ağır yaralanan 13 aylık bir bebek hastanede tedavi ediliyor. Olay, Yığılca ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 3 katlı bir evin balkon kapısının açıklığından faydalanarak balkona çıkan 13 aylık Alperen Ö., aşağıya düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan bebek, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin durumunun stabil olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.