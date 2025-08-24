Düzce’de Berber Barış Kahya, Vinçle Tıraş Yaptı

DÜZCE’DE YENİ BİR HİKAYE BAŞLIYOR

Düzce’de berber Barış Kahya, yeni açtığı iş yerinin açılışını sıradışı bir etkinlik ile kutladı. 15 yıldır berberlik yapan Kahya, artık kendi dükkanının sahibi olmanın sevincini, vinç sepetiyle yerden 20 metre yükseklikte gerçekleşen ilk tıraşla kutladı. Dükkanının önüne getirilen vincin sepetine tıraş sandalyesi ve gerekli ekipmanları yerleştiren Kahya, müşterisi Taner Çelik ile birlikte yükseğe doğru yükselmeye başladı.

İLGİ ÇEKİCİ BİR DENEYİM

Etkinlikte güvenlik önlemleri en üst düzeyde alınarak, rüzgara rağmen Kahya, Çelik’i yaklaşık 20 dakika süren bir tıraş işlemiyle saçlarından arındırdı. Bu sırada kendisi de makas çevirerek küçük bir gösteri yaptı. Yüksek bir konumda yapılan tıraş, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve bazı kişiler bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİLER

Barış Kahya, etkinliğin açılışında bir farkındalık oluşturmak ve insanların ilgisini çekmek amacıyla böyle bir fikir geliştirdiklerini belirtti. “Vincimizi çağırdık ve göklerde tıraşımızı yaptık. Bundan sonra da farklı çalışmaların devamının geleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu. Dükcenin manzarasını izleyerek, “Kıl, tüy işi gibi kirlilik ve süpürme işi de yoktu” ifadelerinde bulundu.

YÜKSEKLİK KORKUSU

Tıraş olan Taner Çelik ise yükselti korkusuna rağmen, ilginç bir deneyim yaşadığını söyledi. “Yüksekte tıraş olmak biraz zordu ama insanların ilgisini çektik” diyerek, rüzgarlı havanın yukarıda olmanın zorluğunu artırdığını dile getirdi. Etkinliğin dron ile havadan da görüntülenmesi dikkat çekti.