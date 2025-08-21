Düzce’de Bin 933 Sürücüye Ceza

DÜZCE’DE TRAFİK DENETİMLERİ ÜST DÜZEYDE DEVAM EDİYOR

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Polisleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde bin 933 kişiye cezai işlem uyguladı. Düzce’de aşırı hız yapan sürücüler, gece gündüz gerçekleştirilen denetimlerle tek tek tespit ediliyor.

YAPILAN DENETİMLERİN DETAYLARI

11-17 Ağustos tarihleri arasında, trafik ekipleri tarafından şehirde 7 bin 816 araç, motosiklet ve sürücü denetlendi. Denetimlerin sonucunda; 398 sürücü hız ihlalinden, 127 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 240 motosiklet sürücüsü kask kullanmamaktan, 86 sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 41 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 17 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücü ses ve gürültüden ve 3 sürücü abart egzozdan cezai işlem aldı. Toplamda, bin 933 sürücüye ceza kesildi.

TRAFİĞE ÇIKARILAN ARAÇLAR

Denetimlerin sonuçları arasında, trafiğe çıkmasında sakıncalı bulunan 95 aracın trafikten men edildiği bildirildi. Bu durum, trafik güvenliğinin artırılması açısından oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.