Düzce’de Bisiklet Turu Gerçekleşti

Düzce’de düzenlenen 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, “Sağlığın keyfini birlikte sürelim” temasıyla gerçekleşti. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anıtpark Meydanı’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik hakkında gazetecilere bilgi verdi. Vali Aslan, “Bisiklet turu için 789 kayıt gerçekleşti. Yaklaşık 1 saatlik bir güzergahta, güzel şehrimiz Düzce’nin sokaklarında 789 bisikletlimizle şehir turu yapacağız. Sağlıklı yaşam, bedensel hareketlilik ve bağımlılık yapan alışkanlıklardan uzak durmaya farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Düzce, Cumhuriyetimizin en genç ili ve bisiklet kullanımının Türkiye genelinde en yaygın olduğu ikinci şehir. Burada bisiklet kullanım alışkanlığını daha da teşvik etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKTE PEDAL ÇEVİRDİLER

Vali Aslan’ın açıklamasının ardından bisikletliler, Soğancı mevkisindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne kadar pedal çevirdi. Etkinlikte düzenlenen çekilişle katılımcılara bisiklet, kask, forma ve top gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca, bisikletlerle gerçekleştirilen akrobatik gösteriler de katılımcıların ilgisini çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, bu etkinliğin Türkiye genelinde insanları spora teşvik etmek ve Yeşilay hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.