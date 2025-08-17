Düzce’de Bisikletle Düşen Kişi Yaralandı

BİSİKLETİYLE KARŞIYA GEÇERKEN DÜŞTÜ

Düzce’de bir kişi, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken düşerek yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki A.Y. gece saatlerinde Çay Mahallesi’nde bisikletiyle karşıya geçmek istedi. Bulvarın ortasına geldiğinde bir otomobile yol vermek amacıyla dengesini kaybederek bisikletten düştü.

Düşme sonrası çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralı A.Y.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan A.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Düşmeden sonra refüjde kalan bisiklet ise A.Y.’nin eşi tarafından teslim alındı.