Düzce’de Bisikletle Düşen Kişi Yaralandı

BİSİKLETİYLE KARŞIYA GEÇERKEN DÜŞTÜ

Düzce’de bir kişi, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken düşerek yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki A.Y. gece saatlerinde Çay Mahallesi’nde bisikletiyle karşıya geçmek istedi. Bulvarın ortasına geldiğinde bir otomobile yol vermek amacıyla dengesini kaybederek bisikletten düştü.

Düşme sonrası çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralı A.Y.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan A.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Düşmeden sonra refüjde kalan bisiklet ise A.Y.’nin eşi tarafından teslim alındı.

Kastamonu’da Araç Kazası Gerçekleşti

Kastamonu'da A.N. yönetimindeki otomobil, park halindeki bir araca çarparak kaldırıma çıktı ve beton direğe çarptı. Olayda K.C. yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Şeyma’nın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

Batman'da down sendromlu 18 yaşındaki Şeyma İnançlı'nın hayali olan gelinlik giymek, ailesi ve çevresel destekle gerçeğe dönüştü. Düğün, Şeyma için özel anılarla doluydu.

