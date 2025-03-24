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Düzce’de Büyük Çaplı Güvenlik Denetimi

DÜZCE’DE HIZLANDIRILAN DENETİMLER

Düzce’de son bir hafta içerisinde 25 bin kişi sorgulanıyor. Bu denetimlerde gözaltına alınan 58 kişi bulunurken, 12 kişi ise tutuklanıyor. Düzce ilinde polis ve jandarma ekipleri, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 24 saat boyunca denetimlerini sürdürüyor.

DÜZENLENEN UYGULAMA HAKKINDA BİLGİLER

17-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 25 bin şahıs üzerinde sorgulama yapıldı. Bu sorgulamalarda araması olan 58 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, bu süreçte 12 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda, 2 tabanca, 3 şarjör, 53 mermi ve 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

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