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Düzce’de Çanta Fünye İle Patlatıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Düzce’de bir işletmede unutulan çanta, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonrası fünye ile patlatıldı. Olay, Orhangazi Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, işletmenin içerisinde terkedilen çanta, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Ekipler çantayı kontrol ettiğinde içerisinden bir sinyal sesi geldiği tespit edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sinyal sesi üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Araç trafiğine kapatılan alanda, bomba imha ekipleri çantayı fünye ile imha etti. Çantanın içinden çıkan cihaza dair yapılan incelemelerde, sinyal veren aparatın motosiklet hırsızlığına karşı önlem amacıyla hareket ettiğinde ses çıkaran bir cihaz olduğu belirlendi.

RAHATLATAN SONUÇ

Bölgedeki insanlar durumun netlik kazanmasının ardından rahat bir nefes aldı. Fünye ile patlatma anı ise anbean kayıt altına alındı.

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