Düzce’de Çiftçi Kafatası Buldu

İNSAN KAFATASI VE KEMİKLERİ BULUNDU

Düzce’de bir çiftçi, mısır tarlasındaki çalışmaları sırasında insan kafatası ve kemikleri ile karşılaştı. Olay, Düzce’nin Merkeze bağlı Konaklı Köyü’nde gerçekleşti. Çiftçi, tarla içerisinde bulduğu kafatası, kemikler, kıyafetler ve ilaç kutuları üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, kaza nedeniyle bulunan kimlik ile kemik parçalarının, 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu ve kendisinin Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp olarak bildirildiği saptandı.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat süreci başlatıldı. Bulunan kemik parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bu gelişmeler, soruşturmanın seyrini belirlemede önemli bir rol oynayacak.