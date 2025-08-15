Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

OLAYIN ÜZERİNDEN KISA BİR SÜRE GEÇTİ

Düzce’de yakın zamanda bir evde ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayet zanlısı polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, 13 Ağustos Çarşamba günü Yeni Mahalle, Yeni Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, İsa Şahin isimli şahıs, yakınlarından haber alınamadığı için evinde ölü bulundu.

ADLİ İNCELEMELER SONUCUNDA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Yapılan detaylı incelemede, İsa Şahin’in vücudunda kesikler ve evin duvarlarında kan izleri bulundu. Bunun üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri harekete geçti. Evin giriş kısmına yerleştirilen güvenlik kameralarında, olay günü evde bulunduğu tespit edilen E.K. isimli zanlı, şehir merkezinde annesinin evinde gizlenirken yakalandı.

ZANLI İTİRAF ETTİ

Polisteki sorgusunda E.K., İsa Şahin ile birlikte alkol aldıklarını ve alkollü haldeyken Şahin’i öldürdüğünü kabul etti. E.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.