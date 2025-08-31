Düzce’de Çocuğa Ayakkabı Verdi

AMBULANS ŞOFÖRÜNDEN GÜZEL BİR DAVRANIŞ

Düzce’de bir ambulans şoförü olan Kenan Alemdar, görev sırasında karşılaştığı bir durum karşısında dikkat çekici bir hareket sergiledi. Terlikleri zarar gören kağıt toplayıcısı çocuğu gördüğünde, çekinmeden kendi ayakkabılarını çıkarıp ona verdi ve istasyona galoşlarla geri döndü. Alemdar, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 3 Nolu 112 Acil Servis istasyonunda görev yapıyor.

İLK MÜDAHALE VE TESPİT

Ambulans ekibi, Küçük Sanayi Sitesi’nden gelen “ayakta travma” ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaştı. Sağlık ekibi, kağıt toplayan çocuğun ayağına terlikten giren bir kürdanın batmış olduğunu tespit etti. Tedavi sürecinin devam edebilmesi için terliği kesmek zorunda kalan ekip, durumu başarıyla yönetti. Çocuğun tedavisi tamamlandıktan sonra, ayakkabısız kalan çocuğa yardım etme kararı alan Ambulans şoförü Alemdar, kendi ayakkabılarını tereddüt etmeden çıkararak çocuğa verdi.

GÜZEL ANILAR VE DUYGULAR

Kenan Alemdar, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Vakaya ‘ayakta travma’ ihbarıyla gittik. Gittiğimizde kağıt toplayıcı bir çocuğun ayağına hafif bir kürdan batmıştı. Kürdanı çıkarmak için terliğini kesmek zorunda kaldık. Muayenesini yaptık, bir sorun yoktu. Ama çocuğu o şekilde bırakmak istemedim. Kendi ayakkabılarımı çıkarıp verdim. Ayağına oldu, çocuk da çok sevindi. Biz de mutlu olduk. Ben de ayağıma galoş giyip istasyona döndüm” dedi. Daha önce benzer bir durumla karşılaşmadığını aktaran Alemdar, “Çocuğun o durumuna üzülmek değil ama biz de aynı durumda olabilirdik. Çocuğu mutlu etmek istedim ve kendimi de mutlu ettim. O an hiç düşünmeden direkt ayakkabımı vermek istedim ve verdim” şeklinde konuştu.