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Düzce’de Denetimlerde 3 Bin 48 Cezai İşlem

DENETİM SONUÇLARI

Düzce’de gerçekleştirilen denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri 19 bin 78 aracı, 3 bin motosikleti ve 75 okul servisinin durumunu kontrol etti. 10-16 Mart tarihleri arasında yapılan bu denetimlerde, kusurlu görülen 3 bin 48 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

CEZA UYGULAMALARI

Denetimlerde, 7 sürücüye alkolden işlem yapıldı ve 250 araç trafikten men edildi. Elde edilen bu sonuçlar, trafik güvenliğini artırma amacıyla yapılan kontrollerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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