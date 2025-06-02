Haberler

Düzce’de Denetimlerde 60 Şahıs Yakalandı

DÜZCE’DE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Düzce’de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 28 bin kişi sorgulandı. Bu uygulamalar sonucunda araması bulunan 60 şahıs yakalandı ve 19’u tutuklandı. Düzce’de Polis ve Jandarma ekipleri, suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla düzenli denetimlere devam ediyor.

SON HAFTADA YAPILAN UYGULAMALAR

Ekipler, son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi. Bu süreçte 10 tabanca, 8 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 233 mermi, 8 şarjör, 162 tüfek parçası, 18 tabanca parçası ve 8 kartuş bulunan çeşitli ateşli silahlar güvenlik güçleri tarafından yapıldı.

DENETİM KARARLILIĞI

Yetkililer, halkın huzuru ve güvenliği için denetimlerin aralıksız olarak süreceğini ve bu süreçte suç oranlarının düşürülmesine katkı sağlayacaklarını ifade ettiler.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanı Bolat: Mayıs İhracatı 24 Milyar Geçti

Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs ayında ihracatın 24 milyar 800 milyon doları aştığını ve yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.
Haberler

Maltepe’de Kadın Sürücüye Saldırdılar

Maltepe'de trafikte yaşanan bir tartışma sonrası, kadın sürücünün telefonunu kırarak darp eden iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, kadının çocuklarıyla birlikte olduğu anlarda gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.