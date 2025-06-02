Düzce’de Denetimlerde 60 Şahıs Yakalandı

DÜZCE’DE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Düzce’de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 28 bin kişi sorgulandı. Bu uygulamalar sonucunda araması bulunan 60 şahıs yakalandı ve 19’u tutuklandı. Düzce’de Polis ve Jandarma ekipleri, suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla düzenli denetimlere devam ediyor.

SON HAFTADA YAPILAN UYGULAMALAR

Ekipler, son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi. Bu süreçte 10 tabanca, 8 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 233 mermi, 8 şarjör, 162 tüfek parçası, 18 tabanca parçası ve 8 kartuş bulunan çeşitli ateşli silahlar güvenlik güçleri tarafından yapıldı.

DENETİM KARARLILIĞI

Yetkililer, halkın huzuru ve güvenliği için denetimlerin aralıksız olarak süreceğini ve bu süreçte suç oranlarının düşürülmesine katkı sağlayacaklarını ifade ettiler.