Düzce’de Denetimlerde Bin 627 Cezalandırıldı

DENETİMLERDE BİN 627 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Düzce’de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymayan toplam bin 627 sürücüye cezai işlem uygulandı. Bu sürücülerden 600’ü, aşırı hız nedeniyle trafik cezası aldı. Düzce’de, kuralları hiçe sayan ve hız yapan sürücüler sürekli olarak gece gündüz yapılan denetimlerde tespit ediliyor.

DENETİM PERİYODU VE SONUÇLARI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehirde 4-10 Ağustos tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 7 bin 67 araç, motosiklet ve sürücü denetleyerek, kural ihlallerini kayda geçirdi. Bu denetimlerde, 600 araç sürücüsü hız ihlalinden cezalandırılırken, 135 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 46 motosiklet sürücüsü kask kullanmamaktan, 60 sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 29 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 23 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücü ses ve gürültüden ve 4 sürücü abart egzozdan çeşitli adli işlemlere tabi tutuldu.

TRAFAIK KONTROLÜNDE SONUÇLAR

Yapılan denetimlerde, trafiğe çıkması sakıncalı görülen 129 araç da trafikten men edildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalar, Düzce’deki trafik güvenliğini artırmayı ve sürücüler arasında bilinç oluşturmayı hedefliyor.