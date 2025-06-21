Düzce’de Denize Giriş Yasaklandı

DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI

Düzce’de kötü hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, 21 Haziran saat 13.15 itibarıyla ilçe genelindeki tüm plajlar ve sahillerde denize girilmesi yasaklandı. Bunun yanı sıra, plajlara kırmızı bayraklar asıldı ve sahillerdeki cankurtaranlar, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

GİRİŞ TARİHİ BELİRSİZ

Bölgedeki rüzgar ve dalgaların etkili olduğu durum göz önüne alındığında, denize girişlerin 22 Haziran Pazar günü mümkün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Akçakoca Kaymakamlığı’nın bu konu hakkında yapılacak güncellemeyi Pazar günü öğle saatlerinde paylaşacağı öğrenildi.