Düzce’de Denize Girmek Yasaklandı

DÜZCE’DE DENİZE GİRME YASAĞI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava koşulları dolayısıyla kaymakamlık tarafından bir karar alındı ve ilçedeki tüm plajlar ile sahillerde denize girmek yasaklandı. İlçede etkili olan rüzgar ve kötü hava şartları, bu kararı almaya neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Akçakoca Kaymakamlığı’ndan gelen açıklamada, “Kaymakamlığımızın 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği dolayısıyla vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Bu durum, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildi ve bölgedeki olumsuz hava koşullarına dikkat çekildi.