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Düzce’de Drone Destekli Denetimler Yapılıyor

DÜZCE’DE DRONE DESTEKLİ DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Düzce’de Kurban Bayramı kapsamında alınan tedbirler dahilinde polis ekipleri, drone destekli denetim faaliyetlerine devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla çeşitli bölgelerde denetimler gerçekleştiriyor. Özellikle Akçakoca yolu üzerinde yapılan drone destekli kontrollere odaklanıldığı gözlemleniyor.

Bu denetimlerde sürücülerden ehliyet, emniyet kemeri takma, kırmızı ışık ihlali, muayene, sigorta ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi hususlar incelendi. Toplamda 115 aracın denetlendiği bu uygulama sonucunda, 17 sürücüye çeşitli suçlamalardan dolayı toplamda 21 bin 117 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri, Kurban Bayramı sürecinde ve sonrasında düzenli olarak denetimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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