DÜZCE’de Düğün Sırasında Araçlar Park Edildi

ARAÇ PARKINDAN DOĞAN SORUN

Düzce’de bir düğün töreninde misafirler, araçlarını ana yolu kapatacak şekilde park etti. Bu durum yoldan geçmeye çalışan vatandaşların ihbarı üzerine trafik polisinin müdahalesine neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, yolu açılmasını sağladı.

POLİSİN EĞLENCEYE KATILIMI

Ağa Mahallesi’nde yapılan düğün merasiminde, bazı davetlilerin yolları kapatan park etmesi, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesinin ekiplerini harekete geçirdi. Polis, düğün süresince yolu kapatan araçların plakalarını anons ederek araç sahiplerine uyarıda bulundu. Yol açıldıktan sonra, düğün sahipleri polis memuruna halay çekmesine davet etti. Düğün sahiplerinin ısrarı üzerine trafik polisi, kaskıyla birlikte müzik eşliğinde halaya katıldı.