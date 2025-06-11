Düzce’de Eğitim Merkezi Açıldı

DÜZCE’DE EĞİTİM MERKEZİNE DÖNÜŞÜM

Düzce’de öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekibi, Kirazlı’da yer alan eski okul binasını alarak, bu mekanı bir arama kurtarma eğitim merkezi haline getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan arama kurtarma ekipleri, ülke genelinde il bazında görevlerini sürdürüyor.

KİRAZLI’DA YENİ BİR MERKEZ FAALİYETTE

Düzce’deki ekip, Kirazlı’daki eski okul binasını eğitim ve merkez olarak kullanma amacıyla harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda arama kurtarma merkezi olarak hizmet vermeye hazır hale gelen alanı Düzce Valisi Selçuk Aslan ziyaret etti. Kirazlı Eğitim ve Kamp alanındaki yeni binada incelemelerde bulunan Vali Aslan, yapılan çalışmalar için hayırlı olsun dileklerini iletti.