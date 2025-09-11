Düzce’de Eğitim Yatırımları Arttı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KONUŞMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi’nde bulunana Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu’nun açılış törenine katıldı. Bu okul, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir’in annesi adına inşa edildi ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip. Törende Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, çeşitli protokol üyeleri ve öğrenciler de yer aldı.

EĞİTİM YATIRIMLARINA VURGU YAPILDI

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin son 23 yılda eğitime yönelik yatırımların her zaman öncelik taşıdığını belirtti. Uraloğlu, “Güçlü bir Türkiye, ancak nitelikli bir eğitim sistemiyle var olabilir. 2002’de eğitime ayrılan bütçe 10,44 milyar lirayken, 2025’te bu rakamı 2 trilyon 186 milyar liraya ulaştırdık. 80 yılda yapılan derslik sayısı kadar derslik inşa ederek mevcut derslik sayısını ikiye kattık. 60-70 kişilik sınıflara son verdik.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bugüne kadar 4 milyar 78 milyon ders kitabının ücretsiz ulaştırıldığını, kütüphanelerin sayısının 13 bin 851’den 40 bin 944’e, laboratuvarların sayısının 21 bin 849’dan 49 bin 666’ya çıkartıldığını ve spor salonu sayısını 2 bin 791’den 12 bin 214’e yükselttiklerini belirtti.

TEKNOLOJİK YATIRIMLARA DEĞİNDİ

Fatih Projesi kapsamında 2 milyon 407 bin tabletin öğrencilere ulaştırıldığını, sınıflara ise 629 bin 277 etkileşimli tahta kurulduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, “BTK Akademi, kişisel gelişimden yapay zekaya, yazılımdan siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Türkiye’nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olarak 2 milyon 750 bin kullanıcıya ulaştı ve her hafta yaklaşık 6 bin 500 yeni kullanıcı katılıyor.” dedi.

Törenin sonrasında MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir tarafından hediyelerin dağıtılmasıyla birlikte Bakan Uraloğlu, daha sonra okulun içini gezdi.