Düzce’de Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

POLİS EKİPLERİNİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Düzce’de polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonrasında yakalandı. Çamköy çevre yolunda görevde bulunan polisler, durumundan şüphelendikleri 06 DJP 853 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, aracını hızla sürerek kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SIRASINDA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Hamidiye Mahallesi’nde kaçmaya devam eden sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki 3 otomobile çarparak zarar verdi. Yapılan operasyonla yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. 14 yaşındaki Y.K., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.