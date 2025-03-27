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Düzce’de Enerji Dostu Proje Etkinliği

DÜZCE’NİN ÇEVRE PROJESİNE DESTEK

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Uzun Mustafa İlkokulunun düzenlediği ‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul’ projesine destek vermek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası kapsamında, okulda öğrenci ve velilere yönelik orman sevgisini aşılamak ve bu bilinci kazandırmak amacıyla eğitimler yapıldı. Eğitim, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü fidanlık personeli tarafından çevre, doğa ve ekolojik okuryazarlık konularında verildi.

FIDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitimlerin ardından, iki grup halinde Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Pınar Fidanlığı’nda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Projenin bu kısmı ile çevre bilincine katkı sağlandı. Fidan dikimi sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler, çocukların mutluluğu ile birleşince oldukça keyifli anlar ortaya çıkardı. Bu etkinlik, geleceğimiz için önemli adımların atıldığını göstermesi açısından önemli bir çalışma oldu.

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