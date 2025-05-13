Düzce’de Engelliler Haftası Konseri Yapıldı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERDEN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Düzce’de özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro, “Engelliler Haftası” etkinlikleri çerçevesinde sahne aldı. Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu müzik öğretmeni Yağmur Güç tarafından oluşturulan Özel Koro Topluluğu, dezavantajlı bireylerin sosyal hayatta yer edinmesini sağlamak amacıyla bir konser düzenledi.

HAFTA KAPSAMINDA RENKLİ BİR ETKİNLİK

Sabiha Ulusoy Kütüphanesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen halka açık konserde, öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Neşet Ertaş’ın eserleri ve çeşitli halk müziği parçalarıyla katılımcılardan büyük beğeni topladı. İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Güzel bir günde, açık havada çok güzel bir konsere şahitlik ettik” dedi. Aydın, Düzce’de özel eğitim gereksinimi olan hiç bir öğrencinin atlanmaması için hedefleri olduğunu vurguladı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Aydın, “Elhamdülillah devletimizin gücüyle, Sayın Valimizin önderliğinde bunu başardık. Okul ve derslik sorunumuz yok, isteyen her öğrencimize özel eğitim verme kabiliyetine sahibiz” şeklinde konuşarak, özel eğitim alanında sağlanan fırsat eşitliğine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonunu hızlandıracağına vurgu yaptı.