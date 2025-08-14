Haberler

Düzce’de Erkek Yurdu İnşaatı Devam Ediyor

İNŞAAT ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 400 öğrenci kapasiteli erkek yurdunun yapımına hızla başlandı. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konforlu ve güvenli bir barınma sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, inşaat alanını ziyaret ederek detaylı incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Yazıcı, projenin belirlenen takvime uygun bir şekilde ilerlediğini aktardı.

KALİTE VE GÜVENLİK ÖNE ÇIKIYOR

İnşaat süreci boyunca kalite ve güvenliğin en ön planda tutulduğunu ifade eden Yazıcı, yurttan tamamlandığında sadece barınma değil, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler açısından da öğrenciler için önemli bir merkez olacağını belirtmişti. İnşa edilen yurt binasında toplamda 80 oda bulunacak; bunların 76’sı standart oda, 4’ü ise engelli öğrenci odası olacak. Standart odalarda 392 öğrenci, engelli odalarında ise 8 öğrenci kalabilecek ve böylece yurdun toplam kapasitesi 400 kişiye ulaşacak.

