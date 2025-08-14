Düzce’de Ev İşçilerine Eğitim Verildi

Haberler

Düzce’de Hizmet İş Sendikası, ev işçilerinin çalışma yaşamındaki temel ilkeler ve haklar konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla eğitim programları düzenliyor. Düzce’deki ev işçilerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu eğitimler devam ediyor. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın desteği ile uygulanan “Çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar konusunda ev işçilerinin bilinçlendirme projesi” Düzce’de de uygulamaya konuldu.

Seminerde, ev işçilerinin hakları hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde kadınlara sigorta yapma zorunluluğu gibi önemli konularda bilgi verildi. Eğitim alan kadınlar, Hizmet İş Sendikası tarafından sunulan seminer ile birlikte kurumsal kapasitelerini geliştirdiler ve konular hakkında daha bilinçli hale geldiler.

