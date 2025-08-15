Düzce’de Fındık Hasat Şenliği Başladı

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ARAŞTIRMALARI SONRASI HASAT BAŞLADI

Düzce’de, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği saha incelemeleri sonrası normal dönem fındık hasadı ‘Fındık Hasat Şenliği’ ile başladı. Şenliğe katılan Vali Selçuk Aslan, önce horon oynadı ardından da fındık hasadı gerçekleştirdi. Aslan, Düzce’de 50 bin ton fındık rekoltesi beklediklerini ifade etti.

2025 YILI FINDIK HASAT TARİHLERİ BELİRLENDİ

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı arazi çalışmaları sonucunda 2025 yılı için fındık hasat tarihleri belirlendi. Sahil kesimde 9 Ağustos, orta kesimde 15 Ağustos ve yüksek kesimde ise 23 Ağustos tarihleri olarak planlandı. Ancak, bazı vatandaşlar normal hasat döneminden önce fındık hasadını gerçekleştirdi. Normal hasat dönemi Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fındık Hasat Şenliği ile başlamış oldu.

REKOLTE DÜŞÜKLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Vali Selçuk Aslan, fındık rekoltesinde bu yıl bir düşüklüğün yaşandığını belirtti ve “Ağustos ayı geldiğinde Düzce kent merkezinde hemşehrilerimizin bir çoğu fındık tarlalarına doğru yol alıyor. Vilayetimizin tarım alanlarının yüzde 85’ini fındık oluşturuyor. Tarımsal gelirlerimizin yüzde 90’ını fındık oluşturmakta. Fındık ülkemiz ve dünya açısından önemli bir ürün” dedi. Aslan, Türkiye’nin dünya fındık piyasasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Geçen yıl yüzde 95’i aşan bir fındık üretimi söz konusuydu. Ancak bu yıl tarımın genelinde bazı sıkıntılar var. Nisan ayı başında meydana gelen zulmü don olayı, hükümetin gündeminde. Mağduriyet yaşayan çiftçilerimiz için hükümetten umutluyuz” diye konuştu.

Aslan, tahminlere göre Düzce’de toplam 50-60 bin ton fındık rekoltesi oluşması beklediğini ifade ederek, “Umudumuz daha iyi olması yönünde. Var yıl derler, yok yıl derler. İnşallah gelecek sene bizim yüzümüzü güldürecek bir sene olsun” şeklinde konuştu. Ardından Selçuk Aslan, Karadeniz yöresi halk oyunu olan horon oynadı ve fındık bahçesine giderek hasat yaptı. Fındık hasat şöleni Düzce’nin Gölyaka ilçesinde Gölormanı köyünde gerçekleşti. Şölenin katılımcıları arasında Vali Selçuk Aslan, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, daire amirleri, ziraat odaları başkanları ve köy sakinleri yer aldı.