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Düzce’de Geleneksel Oyunlar Devam Ediyor

ÖĞRENCİLER GELENEKSEL OYUNLAR OYNADI

Düzce’de, bin 55 ilkokul öğrencisi geleneksel oyunları oynadı. Bu aktiviteler, köy ve mahalle okullarında karne gününe kadar sürecek.

İFET YARIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Düzce’de Okul Sporları 2024-2025 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları yarışmaları, Namık Kemal, Uzunmustafa ve Avni Akyol İlkokullarında düzenleniyor. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde yaklaşık bin 55 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen geleneksel çocuk oyunları etkinliği büyük ilgi topladı.

ETKİNLİKLER YIL BOYUNCA SÜRECEK

İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca, il ve ilçelerdeki ilkokullarda devam edecek. Yıl sonunda başarılı olan öğrencilerin katılacağı bir şölenle etkinlik sona erecek.

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