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Düzce’de Genç İtfaiye İle İkna Edildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Düzce’de, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından köprüye çıkan bir genç, itfaiye ekipleri tarafından ikna edildi. Olay, Kervan köprü üzerinde meydana geldi.

TARTIŞMA VE İHBAR

Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki M.C.T., sevgilisi ile tartışmasından sonra D-100 karayolu Kervan Köprülü Kavşağı’na çıkarak yola atlayacağını söyledi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAYE EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri hava yastığı açarak önlem aldı. Bu esnada, itfaiye ekipleri gençle görüşmelere devam etti. Yapılan müzakereler sonucunda, M.C.T. itfaiye ekipleri tarafından ikna edilerek köprüden indirilirken, trafik normal seyrine döndü.

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