Düzce’de Genç, İtfaiye Tarafından İkna Edildi

GENÇ KÖPRÜDEN İNDİRİLDİ

Düzce’de, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından köprüye çıkan bir genç, itfaiye ekipleri tarafından ikna edildi. Olay, Kervan köprüsünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki M.C.T., sevgilisiyle yaptığı tartışmanın ardından D-100 karayolu Kervan Köprülü Kavşağı’na çıkarak yola atlayacağını ifade etti.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla birlikte bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Trafik ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri olay yerinde hava yastığı açtı. İtfaiye ekipleri, gençle görüşmeler yapmaya devam ederken, M.C.T. ile yapılan müzakereler sonucunda ikna oldu ve köprüden indirildi. Bu gelişmenin ardından trafik, normale döndü.