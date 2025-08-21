Düzce’de Genç Silahla Hayatını Kaybetti

GENÇ, SİLAHLA OYNARKEN HAYATINI KAYBETTİ

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, bir genç silahının tutukluk yapması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Hamascık köyünde saat 20.30 sıralarında gerçekleşti.

OLAYIN AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, Eren Tunçel (23) tutukluk yapan silahıyla uğraşırken, silah aniden ateş aldı. Kurşunun kalbinin alt kısmına isabet etmesiyle yaralanan genç, arkadaşları tarafından hemen haberdar edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tunçel’i Gümüşova Entegre Hastanesine götürdü. Yapılan müdahalelere rağmen genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.