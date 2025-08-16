Düzce’de Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı

DÜZCE’DE GERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ AÇILDI

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki kursiyerler, geri dönüşüm malzemelerinden özgün eserler sergiledi. Düzce’de, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kadınlara yönelik düzenlenen SODAM kurslarının katılımcıları, geri dönüşüm materyalleriyle yaptığı ürünlerle bir sergi oluşturdu.

ÜRÜNLERİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Alışveriş merkezinde yer alan stantlarda sergilenen ürünlerin açılışı, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Vali Yardımcısı Osman Demir tarafından yapıldı. Sergide, çevreye olan duyarlılığa dikkat çekildi ve etkinlik 3 gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak.