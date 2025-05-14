Düzce’de Hakan Şengönül, Tekvandocu Yetiştiriyor

BAŞARILI ANRENÖR HAKAN ŞENGÖNÜL’ÜN HEDEFLERİ

Düzce’de öğretmenlik yapan Hakan Şengönül, ulusal ve uluslararası başarılar kazanan tekvandocular yetiştiriyor. Yeşiltepe Ortaokulu’na 2013’te bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atandı. Daha sonra depo olarak kullanılan alanı spor salonuna dönüştürerek tekvando antrenörlüğüne devam eden Şengönül, bugüne kadar yetiştirdiği 100’den fazla sporcunun Türkiye dereceleri bulunuyor. Ayrıca 18 milli sporcu yetiştiren Hakan Şengönül, milli tekvandocuları arasında yer alan Utku Kap ve Damla Nur Yılmaz gibi şampiyon isimler barındırıyor.

MİLLİ TAKIMA YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Şengönül, yoğun tempoda çalışan 12 yaşındaki kızı Asya ve 15 yaşındaki oğlu Mert’i de milli takıma kazandırmak için çabalıyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hedefimiz öncelikle milli takım içinde yer almak” diyerek sporcularının başarılarını sürdürdüğünü belirtti. Kızının geçen yıl Sivas’ta Minikler Türkiye Şampiyonu olduğunu ve bu yıl Uluslararası Türkiye Açık’ta üçüncülük elde ettiğini ifade etti. Oğlu Mert’in ise Balkan Kupası ve Romanya Açık’taki ikincilikleri ile Avrupa Çoklu Oyunlar’ında kazandığı üçüncülüğü dillendirdi.

Hakan Şengönül, 16-18 Mayıs’ta Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek olan 10. Avrupa Başkanlık Kupası’na hazırlandığını belirtti. Burada millî takıma seçilme hedefindeler. Şengönül, “Yıldızlarda ilk 2’ye girilirse Avrupa Şampiyonası’na milli sporcu kotası veriliyor” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin sadece madalya kazanmak değil, aynı zamanda milli takıma seçilmek olduğuna vurgu yaptı.

HAFTADA 6 GÜN ÇALIŞIYORLAR

Mert Şengönül, babası sayesinde küçük yaşlardan itibaren tekvando müsabakalarına katıldığını açıkladı. “Hedefim, ilk önce milli takıma girmek, daha sonra da Avrupa ve dünya dereceleri elde etmek. Tabii bu başarıları babamla yapmak istiyorum” diyen Mert, haftanın 6 günü birlikte çalışarak hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Kızı Asya ise, babasına özenerek tekvandoya başladığını ve Bulgaristan’daki turnuvada başarılı olup milli takıma seçilmek istediğini ifade etti.