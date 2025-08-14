Haberler

Düzce’de İş Kazası, 4 Yaralı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Düzce’de fındık işçilerini taşıyan bir traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Cumayeri Esentepe köyü bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, traktörün römorkuna binen işçiler, başka bir fındık tarlasına doğru seyahat ederken, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle römork devrildi.

Römork içerisinde bulunan 4 fındık işçisi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, Düzce’deki çeşitli hastanelere ambulanslarla taşındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

