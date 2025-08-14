Düzce’de İş Kazası, 4 Yaralı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Düzce’de fındık işçilerini taşıyan bir traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Cumayeri Esentepe köyü bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, traktörün römorkuna binen işçiler, başka bir fındık tarlasına doğru seyahat ederken, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle römork devrildi.

Römork içerisinde bulunan 4 fındık işçisi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, Düzce’deki çeşitli hastanelere ambulanslarla taşındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.