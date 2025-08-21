Düzce’de Jandarma Asayiş Noktası Açıldı

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI YENİ ASAYİŞ NOKTASI AÇTI

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasının bulunduğu alanda yeni bir jandarma asayiş noktası kurdu. 24 saat boyunca mesai saati gözetmeksizin hizmet veren jandarma, halkın yoğun olarak kullandığı Muncurlu Köyü’nde asayişi sağlamak için göreve başladı.

VALİ VE YETKİLİLERDEN ZİYARET

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Jandarma Komutan V. Jandarma Albay Yavuz Bulut, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası avlusunda yer alan Jandarma Asayiş Noktasını ziyaret etti. Vali Aslan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve “Vatandaşlarımızın jandarmaya müracaatlarını kolaylaştırmak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla hizmete başlayan yeni asayiş noktamızın ilimize güvenlik, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyoruz” dedi.