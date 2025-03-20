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Düzce’de Kaçakçılığa Karşı 27 Operasyon

MÜDAHALE VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Düzce’de gerçekleştirilen operasyonlarda son bir hafta içinde 27 farklı olaya müdahale edilmiştir. Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suçların azaltılması ve önlenmesi amacıyla yoğun çalışmalar sürdürmektedir.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Bu işlemler sırasında 19 şahsa prosedür uygulanmıştır. Operasyonlar neticesinde 1 adet sahte belge (çek), 35 adet tarihi eser, 31 adet kaçak cep telefonu ve 15,75 litre kaçak alkol ele geçirilmiştir. Bu tür çalışmalar, Düzce’deki suç oranlarını düşürmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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