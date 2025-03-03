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Düzce’de Kaçakçılık Operasyonları: 14 Kişiye İşlem

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DÜZCE’DE YAPILAN DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEMELER

Düzce’de son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 7 dinamit, 75 bin adet makaron ve kaçak tütün ele geçirildi. Bu süreçte 14 şahsa da işlem yapıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri operasyonlarına devam ediyor.

SON DÖNEMDEKİ OPERASYONLARIN DETAYLARI

Bu kapsamda, ekipler 24 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında 28 ayrı olaya müdahale etti. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 adet dinamik, 37 adet kaçak kazı malzemesi, 2 adet sahte belge, 1 adet jeneratör, 1 adet yer altı kamerası, 2 adet sustalı kamera, 75 bin adet makaron, 102 kilo kaçak tütün ve 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak toplamda 14 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

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