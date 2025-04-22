Düzce’de Kadın Başarı Hikayeleri Sempozyumu Tamamlandı

DÜZCE’DE SEMPOZYUMUN SON GÜNÜ

Düzce’de düzenlenen “1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu” ikinci gün oturumlarıyla sona erdi. Düzce Üniversitesi’nden yapılan bilgilendirmeye göre, sempozyumun ikinci günü Cumhuriyet Konferans Salonu’nda birçok farklı oturumda konuşmalar yapıldı.

KONUK KONUŞMACILAR ÖNEMLİ GÖRÜŞLERDE BULUNDU

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve kariyer hayatına dair deneyimlerini paylaştı. Arslan, kaymakamlık, vali yardımcılığı, daire başkanlığı ve diğer yönetim pozisyonlarında elde ettiği tecrübeleri katılımcılarla paylaşarak, “Kariyer hayatımdaki hikaye, azimli, inançlı ve kararlı bir şekilde hedeflerine ulaşmak isteyen tüm kadınların hikayesidir” dedi. Ayrıca kadınların çalışma hayatına dair yaptığı değerlendirmelerde, “Hiçbir başarı tesadüf değildir” ifadesini kullanarak, yöneticilikte cinsiyetin değil, liyakatin önemini vurguladı.

AİLE DESTEĞİ VE KADIN LİDERLİĞİNE VURGU

Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento üyesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamam Caferova, başarının ailede başladığını vurgulayarak aile desteğinin önemine değindi. Caferova, kadın liderliğine dair yaptığı çalışmalardan örnekler sunarak, Türk dünyasının birleşmesinde kadınların kritik bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

GEZİ DÜZENLENDİ

Sempozyumun ardından katılımcılar, Düzce Üniversitesi’nin yanı sıra kentin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti. Bu etkinlikler, katılımcılar için zengin bir kültürel deneyim sunmuş oldu.