Düzce’de Kadın Operatör İş Başında

DÜZCE’DE KADIN OPERATÖRÜN BAŞARISI

Düzce’de yaşayan 45 yaşındaki Nagehan Yavuz, erkeklerin bile zorlandığı büyük iş makinelerini ustalıkla kullanıyor. 35 tonluk ekskavatörün direksiyonuna geçerek hem kendine hayatını kazanıyor hem de kadınların her işi başarabileceğinin bir örneği oluyor. Yavuz, “Hayat, şımaracak kimsen olmayınca insanı kocaman bir adama çeviriyor” diyor.

KADIN OLARAK FARKLILIK YARATIYOR

Çocuklarını büyütmek ve yaşam mücadelesini sürdürmek için alışılmışın dışındaki bir meslek dalını seçen Nagehan Yavuz, 2019’dan bu yana boşandığı eşinden sonra 2 çocuk annesi olarak 35 tonluk ekskavatörü etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Bu süreçte hem yaşamını sürdürüyor hem de kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösteriyor.

KARİYER YOLCULUĞU VE HEDEFİ

Nagehan Yavuz, kariyer yolculuğuna yönelik deneyimlerini paylaşarak, 1,5 yıl önce ekskavatör ve paletli iş makineleri kullanmaya başladığını belirtiyor. “Ehliyetlerini aldım. İş olduğu sürece sahalara çıkarak hem pratik yapıyorum hem de maddi kazancıma katkı sağlıyorum. 1,5 yıldır bu araçları kullanıyorum. Acemiliği üzerimden yeni yeni atıyorum” ifadeleriyle yeteneklerini geliştirmenin önemine değiniyor.

İŞİNE OLAN TUTKUSU

Yavuz, işini severek yaptığını vurguluyor ve zaman zaman korkuya kapıldığını belirtiyor. Büyük makinelerin güvenli olduğunu düşündüğünü, küçük makinelerde devrilme riskinin daha fazla olduğunu ifade ediyor.

ÇEVRE REAKSİYONLARI

Yakın çevresinden gelen tepkilere de değinen Nagehan Yavuz, bazı kişilerin şaşırdığını ancak tanıyanların bu durumu pek yadırgamadığını bildiriyor. “Bazı görenler şaşırıyor. ‘Bir kadının bu işte ne işi var?’ diye düşünüyorlar. Hayat, şımaracak kimsen olmayınca insanı kocaman bir adama çeviriyor. Biz de çocuklarımız için helal ekmek kazanmak amacıyla farklı alanlarda kazancımıza katkı sağlıyoruz” diyor.

KADINLARIN GÜÇLÜ DURUŞU

Nagehan Yavuz, kadınların güçlü duruşuna da vurgu yaparak, “Kadınlar, zor gibi görünen işlerin altından kolaylıkla kalkabilir” şeklinde konuşuyor.