Düzce’de Kadın Sempozyumu Açıldı

DÜZCE’DE SEMPOZYUMUN AÇILIŞI YAPILDI

Düzce’de “1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu” resmi olarak başladı. Düzce Üniversitesi tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen bu etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açıldı. Akabinde, sinevizyon gösteriminden sonra açılış konuşmalarına geçildi.

KADININ TOPLUMDAKİ ROLÜ VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Türk dünyasında kadının tarih boyunca sadece aile içinde değil, toplumsal yapıda ve devlet yönetiminde de önemli bir rol oynadığını ifade etti. Oruç, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından kadının toplum içindeki yerinin öneminin giderek arttığını belirtti. Oruç, “İslam’da yeri olmayan geleneksel ve kültürel bazı uygulamaların İslam’da kadının yerine ilişkin olumsuz çıkarımlara yol açtığı da gözlemlenmektedir.” sözleriyle bu sorunu dile getirdi. Ayrıca, Batı dünyasında oluşan olumsuz yorumların Müslüman Türklerle değil, farklı coğrafyalardaki kültürel kodlarla ilgili olduğunu vurguladı.

MİLLETİN VARLIĞI KADIN ÜZERİNDEN İNŞA EDİLİYOR

Düzce Valisi Selçuk Aslan, bir milletin kadını ve erkeğiyle tam olduğunu belirtirken, “Kadına gereken hürmeti göstermeyen, hak ettiği saygınlığı ve değeri vermeyen milletler, adeta tek ayağının üzerinde seken tavuklar gibidir.” ifadesini kullandı. Aslan, Türk milletinin kadın haklarının tanınmasında Avrupa ülkelerinden çok daha önce adımlar attığını vurguladı.

TARİHİ MİRAS VE KADININ DİNAMİKLERDEKİ YERİ

AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, Türk kadınının tarih boyunca tüm toplumsal dinamiklerde var olduğunu ifade ederek, “Biz Türk kadınları, devlet yönetiminde, savaş meydanlarında, sosyal hayatta önemli bir mirasın taşıyıcılarıyız.” şeklinde konuştu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de Türk dünyasından birçok başarılı kadının katıldığı sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.

KADIN VE SOSYAL KONULAR GÜNDEMDE

Sempozyumun ilk gününde, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan’dan kadın milletvekilleri, meclis üyeleri, rektörler ve akademisyenler yer aldı. Panelde “tarihi ve kültürel mirasta kadının yeri”, “kadınların sosyopolitik faaliyetleri”, “kadın ve sosyoekonomik kalkınma”, “iş hayatında, kalkınmada ve modern dünyada kadının rolü” gibi konular ele alındı. Yarın düzenlenecek ikinci gün oturumunda ise “kadının ve ailenin güçlenmesi” konusu tartışılacak.