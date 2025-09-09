Düzce’de Kadına İlk Müdahale Yapıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Düzce’de meydana gelen olayda, 84 yaşındaki bir kadın yemek yerken nefes borusuna parça kaçması sonucu hayat mücadelesi verdi. İlk müdahale, telefondan yönlendirme yapan 112 hekimi Ayşe Su Durkut’un talimatlarıyla kadının yakınları tarafından yapıldı. Maalesef hasta, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, merkeze bağlı Bataklıçiftlik köyünde gerçekleşti.

YARDIM TALEBİ

Kadının yakınları, yemek yerken nefes alamadığını fark ettiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Düzce İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’nde görevli hekim Ayşe Su Durkut, hemen bölgeye ambulans gönderdi. Ambulans gelene kadar, Durkut hasta yakınlarını telefonla yönlendirmeye başladı. Öncelikle Heimlich manevrasını uygulattı ve kadının istifra etmesini sağladı. Ancak hastanın tepkisiz kalması üzerine bu kez kalp masajı uygulamalarını tarif etti.

MÜDAHALE SÜRECİ

Yaklaşık 5 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de hemen müdahaleye başladı. Kadın, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak daha sonra sevk edildiği özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HEKİMDEN DEĞERLENDİRME

Hekim Ayşe Su Durkut, çağrının ‘nefes borusuna yemek kaçması ve nefes alamama’ şikayetiyle geldiğini belirtti. Durkut, “Hasta yakınlarını yönlendirerek Heimlich manevrası uygulattık. Manevradan sonra ağzından gelenler oldu fakat nefes almaya devam etmedi. Sonrasında hastayı sırtüstü yatırarak kalp masajına başladık. Ambulans 7 dakikada adrese ulaştı. O süre içinde hasta yakınlarını yönlendirerek hem Heimlich manevrası hem de kalp masajı yaptırmayı başardık” şeklinde bilgi verdi.

Durkut, bu tür vakalarda hasta yakınlarının sakin kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. “Hastalar kendi yakınları olduğu için sakin kalmaları daha zor olabiliyor, fakat komutlara uyabilmeleri çok önemli” dedi. Sakin kalıp yönlendirmelere uyulması durumunda olumlu sonuçlar alınabileceğine dikkat çekti.