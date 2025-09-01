Düzce’de Kadınlar Sporcu Çocuklara Destek Oluyor

DÜZCE’DE KADIN GİRİŞİMİ SPORCU ÇOCUKLARA DESTEK OLDU

Düzce’de 3 yıl önce kurulan ‘Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ üyesi kadınlar, ürettikleri makarna, erişte ve tarhanalarla sporcu çocuklara destek olmaya devam ediyor. Erzurum’da düzenlenen ‘Türkiye Kooperatifler Fuarı’na katılan kooperatif üyeleri, çocukların kazandığı kupa, madalya ve ürünlerle hem tanıtım hem de satış yaptı. Kooperatifin başkanlığını üstlenen judo antrenörü Nermin Alayıldız, “Sporcu çocuklara destek olmak için bu kooperatifi kurduk” diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

SPOĞU GİDİŞİ İÇİN HEDEF MÜCADELE EDİP BÜYÜMEK

Kooperatif, 2 yıllık lisansa sahip çocukların annelerinin üye olabildiği bir yapı olarak oluşturuldu. Başlangıçta 7 kadınla yola çıkan kooperatif, şimdi 65 kadına ulaştı ve desteklediği sporcu sayısı 200’ü geçti. Kooperatifin kurucuları, sporcuların masraflarını karşılamak amacıyla üretim yaparak spora olan ilgilerini artırdı. Çocuklarıyla birlikte antrenman yaparak judoda çeşitli kuşaklara terfi eden kadınlar, hedeflerini büyüterek bir makarna fabrikası kurmayı planlıyor. Ayrıca, olimpiyat hazırlık merkezlerinin mutfaklarına girerek sporcuları beslemeyi hedefliyorlar.

FUARDA ÜRÜNLERİNİ TANITTILAR

Ticaret Bakanlığı tarafından Erzurum’da düzenlenen ‘Türkiye Kooperatifler Fuarı’na katılan Olimpik Anneler Kooperatifi, stantlarında madalya ve ürünlerini sergiledi. Kooperatif ortakları Figen Aydoğdu ve Fatma Şahin, sporcu çocuklara destek olmak amacıyla gönüllü çalıştıklarını belirtti. Aydoğdu, “Ulusal ve uluslararası madalyaya sahip judo sporuyla ilgilenen çocuklara destek olmak için bu yola çıktık. Yaptığımız erişte ve tarhanalarla çocuklarımızı besleyip spora gönderiyoruz. Onlar madalya ve kupa kazandıklarında biz de kazanmış oluyoruz” dedi.

SENELERİ GÖRE VÜCUT GELİŞTİRİYORUZ

Fatma Şahin, antrenmanlara çocuklarıyla birlikte katıldığını söyleyerek, “Çocukları antrenmana getirip götürürken bizler de adapte olduk. Tatamiydi, minderdi takip ederken hoca bizi fark etti ‘Sizi de alalım’ dedi. Biz de grup kurduk ve yeşil kuşağa kadar geldim” ifadesinde bulundu. Şahin, sporcuların müsabakalara giderken maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu ve çocuklarına sponsor olduklarını belirtti.