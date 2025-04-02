Düzce’de Kalp Krizinden Vefat Eden Öğretmen Defnedildi

DÜZCE’DE YEREL BİR KAYIP

Düzce’de, kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yuman Türkçe öğretmeni Munise Altun Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Düzce Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan Munise Altun Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Yılmaz’ın cenaze namazı, Gümüşpınar Köyü Cami’sinde kılındı. Törene, Düzce Valisi Selçuk Aslan, öğretmenin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Vali Aslan, merhumeye Allah’tan rahmet dileyerek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.