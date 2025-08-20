Düzce’de Kamyon Devrildi, Trafik Kapandı

KAMYONUN DEVRİLMESİYLE TRAFİK KAPANDI

Anadolu Otoyolu Düzce kısmında meydana gelen kazada, asfalt yüklü kamyon devrildiği için İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazada sürücü herhangi bir yaralanma yaşamadan kurtuldu. Kaza, sabah saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Bolu Dağı 1. viyadüklerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul yönüne ilerleyen Mehmet Y. yönetimindeki 06 CKH 629 plakalı asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Sürücü, yan yatan kamyondan kendi çabasıyla yara almadan çıktı. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri gönderildi.

ASFAHLAR YOLA SAÇILDI

Kaza sonrası kamyonun kasasında bulunan asfaltlar yola saçılırken, ekipler trafiği Bolu Dağı Tüneli girişinden itibaren İstanbul yönünde kapattı. Araçlar, kontrollü bir şekilde Abant Kavşağı üzerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Yola dökülen asfaltlar kepçe yardımıyla diğer bir kamyona taşınırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini aldı. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.