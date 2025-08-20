Düzce’de Kamyon Devrildi, Yol Açıldı

ANADOLU OTOYOLU’NDAN TRAFİK AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

Anadolu Otoyolu Düzce bölümünde asfalt yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu trafiğe kapanan İstanbul istikameti, iki saat süren çalışmaların ardından tekrardan ulaşıma açıldı. Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı 1. viyadüklerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul yönüne giden Mehmet Y. yönetimindeki 06 CKH 629 plakalı asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından sürücü, yan yatan kamyondan yara almadan kurtuldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri yönlendirildi. Kaza sebebiyle kamyonun kasasındaki asfaltlar yola dağıldı. Bu durum, ekiplerin trafiği Bolu Dağı Tüneli girişinden İstanbul istikametine yönlendirmesine sebep oldu. Araçlar kontrollü bir şekilde Abant Kavşağı’ndan D-100 yönüne yönlendirildi.

YOLUN AÇILMASINA YARDIMCI ÇALIŞMALAR

Yola düşen asfalt parçaları, kepçelerle başka bir kamyona aktarılırken, devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından yol, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın sonucunda trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.