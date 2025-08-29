Düzce’de Kavga, 4 Kişi Yaralandı

４ KİŞİ YARALANDI

DÜZCE’de bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen yumruklu ve bıçaklı kavgada toplamda 4 kişi yaralanıyor. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, gece saatlerinde Aydınpınar yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geliyor. İki grup arasında önceden bulunan husumetin üzerine, istasyonda karşılaşmalarıyla başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor.

KAVGA MARKETTE DE SÜRÜYOR

Kavga sırasında, olayda yer alanlardan biri istasyonun market kısmına kaçış gerçekleştirse de burada da darp ediliyor. İstasyon çalışanlarının müdahalesiyle kavga sona eriyor. Meydana gelen kavgada dört kişi bıçak ve yumruk darbeleri ile yaralanıyor. Yaralılar, arkadaşları tarafından hastaneye götürülmekte ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi veriliyor. Kavganın olduğu anlar, istasyonun güvenlik kamerasında kaydediliyor. Olayla ilgili soruşturma açıldığı bildiriliyor.