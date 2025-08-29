Düzce’de Kavgada 4 Kişi Yaralandı

DÜZCE’DE ŞİDDETLİ KAVGA

Düzce’deki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan yumruk ve bıçakla gerçekleştirilen kavgada toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Aydınpınar yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde, husumet olduğu öne sürülen iki grup istasyonda karşı karşıya geldiğinde tartışma çıktı.

KAVGA BÜYÜYOR

Tartışmanın alevlenmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karışanlardan biri istasyonun market kısmına kaçtı; ancak burada da saldırıya uğradı. İstasyon görevlileri, kavgayı sonlandırmak amacıyla müdahale etti. Yaşanan bu şiddet olayında yaralanan 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavga anı, istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.