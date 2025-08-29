Haberler

Düzce’de Kavgada 4 Kişi Yaralandı

DÜZCE’DE ŞİDDETLİ KAVGA

Düzce’deki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan yumruk ve bıçakla gerçekleştirilen kavgada toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Aydınpınar yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde, husumet olduğu öne sürülen iki grup istasyonda karşı karşıya geldiğinde tartışma çıktı.

KAVGA BÜYÜYOR

Tartışmanın alevlenmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karışanlardan biri istasyonun market kısmına kaçtı; ancak burada da saldırıya uğradı. İstasyon görevlileri, kavgayı sonlandırmak amacıyla müdahale etti. Yaşanan bu şiddet olayında yaralanan 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavga anı, istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

